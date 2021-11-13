Москва, , 11:47 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 39 256 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. 13 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Субъектами с наименьшими темпами прироста за стуки стали Калмыкия (+0,12% случаев), Москва и Камчатский край (прирост по 0,22%) и Тува (+0,23%). Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 031 851 случаев новой коронавирусной инфекции.

За последний сутки в России подтверждена 1241 смерть от COVID-19. За весь период пандемии от последствий новой коронавирусной инфекции в России умерло 254 167 человек.

12 ноября в оперативном штабе сообщили о 40 123 новых случаях COVID-19, 11 ноября — о 40 759 случаях.

По состоянию на 12 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 57,96 млн граждан России. Уровень коллективного иммунитета достиг 49%.