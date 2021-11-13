Минск, , 11:47 — REGNUM Почти 100 мигрантов перешли из Белоруссии на территорию Польши. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Граница Польши и Белоруссии

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Люди находятся возле колючего ограждения на границе. По данным ТАСС, они разместились поблизости от пункта пропуска «Брузги — Кузница».

В целом же ситуация существенно не изменилась, добавили в ведомстве. Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отрицает причастность России к миграционному кризису на границе между Белоруссией и странами Евросоюза.

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