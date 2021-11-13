13 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Будут ли этнические таджики, узбеки и хазарейцы полноценно представлены в политической жизни Афганистана, утверждать пока рано, но эксперты сходятся во мнении, что, возможно, «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумеют найти место некоторым элементам сил сопротивления в будущем правительстве», чтобы хотя бы на первом этапе сгладить углы и не допустить полноценного возрождения «Северного альянса».

Станислав Тарасов, , 13:27 — REGNUM



Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Когда официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил визит в Тегеран Ахмада Масуда — младшего, сына одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда — старшего, возникло немало вопросов. После того как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расправился со «смутьянами» в Панджшере, место пребывания Масуда всячески скрывалось. Именно он после прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал собирать в Панджшере остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения для организации фронта сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не случайно туда после бегства президента Ашрафа Гани прилетел из Кабула вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя главой государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Масуд возглавил афганский Фронт национального сопротивления (ФНС), объявил о начале вооруженной борьбы против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Руководитель департамента внешних коммуникаций ФНС буквально на днях уверял в том, что «каждый день все больше людей присоединяются к ФНС, идет расширение Фронта и в более чем пяти других провинциях Афганистана продолжается сопротивление». При этом, комментируя информацию о нахождении Масуда в Таджикистане, спикер ФНС говорил, что тот «находится в Афганистане, но выезжает для проведения встреч и переговоров в некоторые места», но не вступает в контакт с правительством в Кабуле. Источники в окружении Масуда сообщали, что он «активно ведет переговоры с международными силами, чтобы найти поддержку для формирования антиталибской коалиции». Однако Хатибзаде опроверг эту информацию.

Ахмад Масуд Hamid Mohammadi

Он сообщил, что визит Масуда в Тегеран «был согласован с Кабулом» и «связан с экспортом электроэнергии в Афганистан». Сам Масуд, будучи в Мешхеде, передал послание от президента Таджикистана Эмомали Рахмона получившему политическое убежище в Иране бывшему губернатору Герата Исмаил-хану. Наконец, произошло «внештатное» событие: Масуда принял духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. После этой встречи последовало важное заявление Хаменеи: «Единственный способ разрешить конфликт и предотвратить будущие трагедии в Афганистане — сформировать всеобъемлющее правительство с участием всех политических сил, включая Фронт национального сопротивления». То есть ввести в состав будущего «универсального правительства» самого Масуда, как представителя таджикского этнического меньшинства. И «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировал. Сутки спустя он объявил, что Карим Халили, Мохаммад Мохакек и Садик Мудабир, влиятельнейшие лидеры хазарейской общины, сотрудничавшие с оккупационной администрацией и с режимом Гани, «подлежат всеобщей амнистии и имеют право жить в своей родной стране, не опасаясь репрессий».

Али Хаменеи © ИА REGNUM

Объявивший об этом вице-премьер по политическим вопросам Маулави Абдул-Кабир, заявил, что «лично гарантирует им безопасность». Сейчас в Кабуле циркулируют слухи о том, что в новое так называемое инклюзивное правительство» могут войти и представители прежнего истеблишмента: экс-премьер Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Это позволит Кабулу добиться легального статуса и обеспечить легитимность. За всем этим, как полагают некоторые эксперты, просматриваются элементы определенных закулисных договоренностей по линии Душанбе — Тегеран — Исламабад. Существует также информация, что Масуду помимо Рахмона покровительствует и премьер-министр Пакистана Имран Хан, что они организуют контакты между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления, которые базируются в провинции Панджшер. Что же касается Ирана, то, как утверждает египетское издание NoonPost, «он выступает против единоличного захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и настаивает на соблюдении принципов пропорционального представительства в целях сохранения относительной стабильности в стране».

Тегеран имеет опыт как общения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и с «Северным альянсом» (союз полевых командиров северного Афганистана, сформировавшийся в 1996 году под руководством Ахмада Шаха Масуда — старшего. — С. Т.). В Иране не очень верят в то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменились, а их примирительные заявления в адрес соседей и религиозных меньшинств часто воспринимаются как тактическая уловка. К тому же среди иранцев есть поклонники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отчего существует опасность, что при определенных условиях в стране может активизироваться повстанческое движение при внешнем содействии Саудовской Аравии и Пакистана. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например, турок уже называли «братским народом». В случае необходимости Анкара может использовать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для давления на Тегеран. Поэтому Иран желает стабильного правительства в Афганистане при условии участия в нем представителей этнических меньшинств и шиитов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Ставка делается на Масуда, хотя он, как говорит бывший заместитель внутренних дел Афганистана Мирза Мохаммад Ярманд в интервью The New York Times, «живет в другое время, не имеет опыта, который повлиял на его отца, чтобы повторить его успех». Будут ли этнические таджики, узбеки и хазарейцы полноценно представлены в политической жизни Афганистана, говорить пока рано. Но эксперты сходятся во мнении, что, возможно, «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумеют найти место некоторым элементам сил сопротивления в будущем правительстве», чтобы хотя бы на первом этапе сгладить углы и не допустить полноценного возрождения «Северного альянса». Ожидается, что «Талибан», (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопреки всем прогнозам, продемонстрирует гибкость, чтобы в условиях этнической и конфессиональной неоднородности не допустить эскалации и нового витка гражданской войны.