Москва, , 11:37 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия 24».

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чём», — заявил Путин.

«На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит. Кстати, «Белавиа», как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд — люди покупают билеты и полетели», — подчеркнул он.