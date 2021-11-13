Москва, , 11:34 — REGNUM США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сформирована достаточно мощная корабельная группировка и используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. У них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьёзный вызов для нас», — сказал Путин.

Также президент России назвал алармистскими предупреждения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. «Создаётся впечатление, что нам не дают расслабиться. Пусть знают: мы не расслабляемся», — добавил Путин.