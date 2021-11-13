Петрозаводск, 13 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Глава Петрозаводска Владимир Любарский признал, что пострадал в ДТП из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом Любарский сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Гипс

12 ноября в центре столицы Карелии автомобиль наехал на пешехода, бегущего по проезжей части. Позже глава Петрозаводска Владимир Любарский в социальных сетях сообщил, что это он является пострадавшим пешеходом.

«Приключился тут друзья вот такой кошмарик / по дороге мэр бежал, а на лбу фонарик, / тем не менее он сам правила нарушил / и толкнул чужой седан центнеровой тушей / Слава Богу живы все и водитель тоже / Помним, правила, друзья, нарушать негоже», — прокомментировал глава Петрозаводска инцидент в стихотворной форме.

Также Любарский опубликовал фотографию из больницы, на которой видна нога в гипсе. Глава города добавил, что ему предстоит операция.