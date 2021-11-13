Павлодарский район, Омская область, 13 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Павлоградском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешехода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области, инцидент произошёл вечером 21 сентября.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

По данным ведомства, в тот день молодой человек 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 102, сбил 39-летнего мужчину, переходившего дорогу пешеходному переходу.

«Пострадавший с полученными переломами обеих ног и ссадинами головы был доставлен в центральную районную больницу. По результатам экспертизы причиненный мужчине вред здоровью квалифицирован как тяжкий», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

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