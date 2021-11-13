Берлин, , 11:30 — REGNUM 12 ноября канцлер Германии Ангела Меркель назвала вакцинацию против COVID-19 как правом, так и обязанностью общества. По ее словам, быстрое распространение коронавируса означает лишь то, что необходимо немедленно принять ответные меры. Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle.

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Канцлер Германии отметила, что на сегодняшний день непривитые обязуются сделать прививку, поскольку страна переживает четвертую по счёту волну пандемии.

«Вы имеете право на вакцинацию. Но в определенной степени вы обязаны пройти её, чтобы защитить себя и других», — подчеркнула она.

Сравнивая пандемию с изменением климата, Меркель заявила:

«Когда вы видите начало экспоненциального роста, вы должны действовать немедленно. Именно поэтому мы так беззаботно относимся к изменению климата — оно также имеет экспоненциальный рост. В связи с этим нам необходимо принять надлежащие меры в тот момент, когда ещё совершенно непонятно, как будут расти цифры».

Согласно данным DW, из 83-миллионного населения Германии две трети вакцинированы. Хотя вакцинация не является обязательной, законодатели рассматривают более эффективные меры по борьбе с новой волной распространения коронавирусной инфекции.