Москва, , 11:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин никогда не слышал от президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении Минска перекрыть транзит газа в Евросоюз. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Путин

«Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», — заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что теоретически Лукашенко может дать указание о блокировке транзита газа в страны Евросоюза, однако это будет нарушением контракта. И выразил надежду, что » до этого не дойдёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент БелоруссииАлександр Лукашенко пригрозил приостановкой транзита российского газа, идущего по трубопроводу «Ямал-Европа» через белорусскую территорию, если Евросоюз решит ввести новые санкции в отношении Минска. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это было заявление белорусского лидера. При этом Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Белоруссии, подчеркнул Песков.

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