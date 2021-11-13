Москва, , 11:25 — REGNUM В РЖД все готово для пропуска пассажиров в поезда по QR-кодам, нововведение не отразиться на пассажиропотоке, считает замглавы компании-монополиста Дмитрий Пегов.

РЖД Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», — пояснил Пегов РИА Новости, напомнив, что специальные устройства применяются для идентификации пассажиров по паспорту.

Также, по его убеждению, законопроект о введении QR-кодов не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном транспорте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о QR-кодах на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах правительство РФ внесло в Госдуму. Нормы инициативы правительства РФ ряд депутатов расценил как нарушающие Конституцию.