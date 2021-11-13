Нововаршавский район, Омская область, 13 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Омской области вынесен приговор по делу о смертельном наезде на 13-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказался бывший депутат совета Большегривского городского поселения Валерий Скурлатов.

Школьники

По данным следствия, 19 декабря 2020 года мужчина ехал за рулём автомобиля Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения. В посёлке Большегривском Нововаршавского района он сбил шедшего по обочине 13-летнего школьника, после чего привёз пострадавшего в больницу. Однако мальчик скончался по пути в медицинское учреждение.

«В ходе следствия Скурлатов вину признал полностью, в содеянном раскаялся, возместил моральный и материальный вред в размере 1,2 млн рублей. Приговором суда ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

Кроме того, с бывшего депутата суд взыскал ещё 500 тыс. рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

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