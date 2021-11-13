Москва, , 11:17 — REGNUM Россия абсолютно ни при чём в ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России Владимир Путин.

Путин Владимир Владимирович



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«Мы здесь совершенно ни при чём. Ни одна наша авиакомпания не ввозит этих людей», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что проблему создали сами страны Запада. Её породили война в Ираке и Афганистане, а также экономические причины — хорошие социальные пособия.

«Зачем там жить и работать, если можно не работать и получать в два раза больше», — отметил Путин.

При этом президент России надеется на то, что решение проблемы будет найдено. Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября.

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