Чита, , 11:16 — REGNUM Власти Забайкальского края, где отмечается замедление темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, приняли решение о послаблении некоторых введенных ранее ограничительных мер для сферы бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на постановление губернатора Александра Осипова.

Бизнес ИА REGNUM

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В документе отмечается, что с 15 ноября в Чите, Читинском районе, Краснокаменске и Агинском Бурятском округе вновь могут работать массажные салоны, предприятия по дневному уходу за детьми, зоопарки (уличные), косметические кабинеты, спа-салоны, сауны, солярии. Но только с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции.

«Торговые центры, комплексы и торгово-развлекательные комплексы, с учетом обсуждения с бизнесом 7 ноября на нашей площадке, работают по системе QR-кодов. Его наличие у посетителей в каждой торговой точке контролируют предприниматели. Исключением являются расположенные в ТЦ и торговых комплексах продуктовые магазины и аптеки», — пояснил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе разрешили детям посещать культурные мероприятия.

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