Москва, , 11:13 — REGNUM Законопроект о статусе апартаментов нельзя принимать без широкого общественного обсуждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Апартаменты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда человек покупает апартаменты, он заведомо понимает, что это не жилье, стоимость апартаментов везде, во всех крупных городах неизмеримо ниже, чем стоимость жилья, и застройщики сознательно всегда на это шли, поскольку никакого обременения социально-инфраструктурного на себя не брали», — отметил Хинштейн.

«А сейчас говорят: давайте все миллионы метров, которые построены, по сути, гостиничных номеров переведем в жилье, те нагрузки, которые на себя застройщики не брали, перенесем на бюджет, а люди, покупавшие это в два раза дешевле, чем квартиры, получат квартиры. На мой взгляд, это несправедливо и принимать этот закон поспешно, без широкого обсуждения с общественностью, нельзя», — подчеркнул парламентарий.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по законопроекту о статусе апартаментов, инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва, ожидают мнения регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга.

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