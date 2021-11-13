Москва, 13 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Законопроект о статусе апартаментов нельзя принимать без широкого общественного обсуждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Апартаменты

«Когда человек покупает апартаменты, он заведомо понимает, что это не жилье, стоимость апартаментов везде, во всех крупных городах неизмеримо ниже, чем стоимость жилья, и застройщики сознательно всегда на это шли, поскольку никакого обременения социально-инфраструктурного на себя не брали», — отметил Хинштейн.

«А сейчас говорят: давайте все миллионы метров, которые построены, по сути, гостиничных номеров переведем в жилье, те нагрузки, которые на себя застройщики не брали, перенесем на бюджет, а люди, покупавшие это в два раза дешевле, чем квартиры, получат квартиры. На мой взгляд, это несправедливо и принимать этот закон поспешно, без широкого обсуждения с общественностью, нельзя», — подчеркнул парламентарий.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по законопроекту о статусе апартаментов, инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва, ожидают мнения регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга.