Москва, 13 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект о статусе апартаментов освобождает застройщиков от обязанностей по строительству социальной инфраструктуры — детсадов, школ и поликлиник. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Апартаменты

«Закон освобождает застройщиков от обязанностей и строительства социальных объектов. И мы таким образом легализуем апартаменты без социальных объектов, а вся нагрузка ляжет на уже существующие школы и детские сады», — возмущен Толстой.

Ранее Госдума перенесла обсуждение законопроекта о регулировании статуса апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс, в частности, предлагается ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по законопроекту, инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва, ожидают мнения регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга.