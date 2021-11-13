Москва, , 11:05 — REGNUM В России с 1 февраля 2022 года будет введена система QR-кодов в полном объёме. До этого будет действовать переходный период, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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После 1 февраля предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в качестве пропуска на транспорт, в непродовольственные магазины, кафе и рестораны, учреждения культуры и на массовые мероприятия смогут лишь граждане с медотводом от вакцинации.

Использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, станет обязательным с принятием в России соответствующих поправок в законодательство, отметила Голикова.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, законом устанавливается переходный период, и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — пояснила вице-премьер.

Татьяна Голикова добавила, что вышеуказанные нормы, при их принятии, будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Таким образом в правительстве России рассчитывают к лету следующего года достигнуть коллективного иммунитета в 80%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ 12 ноября 2021 года направило в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятия.

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