Абакан, , 11:05 — REGNUM В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 29 110. За минувшие сутки выявлено 202 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Наибольший прирост зафиксирован в Абакане (89 новых случаев заражения). Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска, Черногорска, Усьб-Абаканского, Алтайского и других районов. В большинстве случаев носители входили в числе контактных лиц или были проверены после появления симптомов заболевания.

«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 6 — при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

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