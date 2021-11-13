Кваркенский район, Оренбургская область, , 11:03 — REGNUM Жителю села Кваркено Оренбургской области предъявлено обвинение в убийстве 20-летней супруги и трёхлетней дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

Автомобиль СКР

Http://yaroslavl.sledcom.ru

Нож, которым была зарезана молодая женщина, обнаружен и изъят. Фигуранта допросили по существу и проверили его показания на месте. Сейчас его ждёт СИЗО. Следователи ходатайствуют об аресте задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 12 ноября. Женщина была зарезана, а девочка задушена. Затем глава семьи скрылся, но вскоре его поймали сотрудники полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники полиции поймали вероятного убийцу женщины и ребёнка в Оренбуржье