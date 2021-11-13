Кваркенский район, Оренбургская область, 13 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Жителю села Кваркено Оренбургской области предъявлено обвинение в убийстве 20-летней супруги и трёхлетней дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Нож, которым была зарезана молодая женщина, обнаружен и изъят. Фигуранта допросили по существу и проверили его показания на месте. Сейчас его ждёт СИЗО. Следователи ходатайствуют об аресте задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 12 ноября. Женщина была зарезана, а девочка задушена. Затем глава семьи скрылся, но вскоре его поймали сотрудники полиции.