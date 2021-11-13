Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Пользователи сети интернет обнаружили взломанные пиратские копии сборника GTA: The Trilogy — The Definitive Edition через несколько часов после релиза. Об этом сообщают пользователи портала Reddit.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Пиратские копии переиздания игр серии GTA были найдены на нескольких пиратских сайтах. Геймеры рассказали, что взлому подверглись все три обновлённые игры.

Компания Rockstar Games выпустила сборник ремастеров старых игр серии GTA 11 ноября 2021 года. В сборник вошли улучшенные GTA III (оригинальная игра 2001 года выпуска), GTA: Vice City (2002) и GTA: San Andreas (2004).

После выхода обновлённой трилогии Rockstar Games отключила свой загрузчик видеоигр из-за необходимости технического обслуживания. Также версия переиздания для персональных компьютеров была убрана из магазина компании.

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