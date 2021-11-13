Екатеринбург, 13 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержан сбежавший из колонии-поселения осуждённый за убийство Роман Б. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

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«Сопротивления сотрудникам ГУФСИН он не оказывал», — отмечают в ГУФСИН.

Побег 40-летний заключённый совершил 12 ноября с участка колонии-поселения исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. Он отбывает 10-летний срок за убийство.