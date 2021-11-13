Барнаул, , 10:35 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 13 ноября прививки от коронавируса получили 895 889 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 10 845 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Из общего числа привитых 104 880 жителей региона получили первую прививку (всего +4533 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 765 783 человек (+4771 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 25 226 ревакцинированных (+1541 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по статистике в динамике, в регионе большинство прививаются «Спутником Лайт».

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