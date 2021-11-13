Киев, 13 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Украинские артисты должны отказаться от выступлений в России, заявил грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» телеканала «Украина 24».

Цитата из к/ф «Мимино» реж Георгий Николаевич Данелия. 1978. СССР Мимино в исполнении Вахтанга Константиновича Кикабидзе

В ходе передачи у Кикабидзе спросили, должны ли украинские певцы и другие артисты выступать в России.

«Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили… Нельзя идти петь и танцевать к тому, кто тебя бьёт», — ответил актёр.

Он добавил, что в его окружении нет артистов, которые выступают в России.

В последние десятилетия Кикабидзе сделал много антироссийских заявлений. Сам он отказался от выступлений в России после войны 2008 года в Южной Осетии.