Лесосибирск, Красноярский край, , 10:33 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде под Лесосибирском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария на железнодорожном переезде в Красноярском крае Главное управление МВД по Красноярскому краю

По предварительным данным, вечером 12 ноября водитель грузопассажирского автомобиля «ГАЗель», принадлежащего АО «Мостострой-11», допустил столкновение с тепловозом на переезде. В машине, кроме водителя, находились работники организации, ехавшие домой. В результате аварии погибли пять человек, ещё двое пострадали.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения требований охраны труда при организации перевозки работников к месту работы и обратно, а также полноты реализации органами контроля полномочий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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