Красноярск, 13 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин 12 ноября утвердил список хронических заболеваний, которые могут стать основанием для перевода работника на удалённый режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Удаленная работа

В перечень вошли болезни эндокринной системы, органов дыхания, в том числе астма, системы кровообращения, мочеполовой системы, новообразования и так далее.

«Перевод на дистант работодатель должен обеспечить на 4 недели. Мера необходима в первую очередь для безопасности пациентов, входящих в группу риска по основному заболеванию», — отметили в правительстве.