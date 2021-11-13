Москва, , 10:22 — REGNUM Корабли Черноморского флота ВМФ РФ прибыли в Алжир, где примут участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021» в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Черноморский флот Александр Полегенько © ИА REGNUM

В состав российского отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Со стороны Алжира в учениях будут участвовать фрегат Harrad, учебный корабль Somme, спасательное судно El Moundjid, патрульный самолёт и поисково-спасательный вертолёт.

«Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подразделения Воздушно-десантных войск России 12 ноября отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии.

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