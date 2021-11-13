Москва, 13 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Находящиеся на границе Белоруссии беженцы могут обратиться в Европейский суд по правам человека по причине притеснений со стороны Евросоюза. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Беженцы

По его словам, это позволяет Конвенция по правам человека, действующая в ЕС. Согласно ей, ЕСПЧ является надзирающим органом.

«Совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства», — сказал чиновник.

Он также добавил, что ранее в суд обращались граждане арабских государств. Люди жаловались на секретные тюрьмы ЦРУ и их жалобы были рассмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС осложнилась в начале ноября.