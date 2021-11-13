Москва, , 10:15 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале предостерег от карантинных послаблений после введения QR-кодов:

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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«Про QR-коды. Те, кто их сегодня вводят, должны понимать, что это надолго. Скоро сегодняшняя волна коронавруса пойдёт вниз. И будет сильное давление: ну вот, все же уже хорошо, давайте отменять! Ну тогда не надо было и вводить! Это именно мера принуждения к вакцинации. И к началу следуюшей волны в марте (в конце фераля) мы должны вакцинировать минимум 60%. Сила QR-кодов именно в создании максимальных неудобств непривитым, даже в дни затишья. Что бы не было — «шаг вперёд — два шага назад».

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов, направленных на введение QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах, правительство РФ уже внесло в Госдуму. Нижняя палата парламента готова оперативно его рассмотреть.

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