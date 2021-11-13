Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 2062, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В ковидных стационарах республики лечатся 1229 пациентов, состояние 956 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 118 тяжёлых больных, 58 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1504 койки: занято — 1229, свободно — 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,7%», — отметили в оперштабе.

По данным на 13 ноября, амбулаторное лечение и наблюдение проходят ещё более 4 тыс. человек.