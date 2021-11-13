Киев, 13 ноября 2021, 10:10 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекций на Украине за истекшие сутки выросло на 23 572. 13 ноября об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

Коронавирус
Коронавирус

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Среди новых случаев коронавирусная инфекция выявлена у 1622 детей и 436 медицинских работников. От COVID-19 за истекшие сутки на Украине умерли 695 человек.

За весь период пандемии на Украине выявили 3,2 млн случаев заражения COVID-19. От последствий новой коронавирусной инфекции скончались 76,3 тыс. человек.

По состоянию на 13 ноября хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 12 млн жителей Украины. Полный курс вакцинации прошли 8,6 млн человек.

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