Омск, , 10:06 — REGNUM Руководство предприятия «СибМонтажПроект» в Омске подозревают в невыплате зарплаты работникам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

По данным ведомства, с июня по сентябрь 2021 года 678 сотрудников получали зарплату несвоевременно и не в полном объёме. В результате размер задолженности достиг 58,4 млн рублей. В ходе проверки часть долгов в размере 18 млн рублей предприятие погасило.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и конкретных виновных лиц, принимаются меры к полному погашению задолженности по зарплате», — отметили в управлении.