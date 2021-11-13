Москва, , 09:59 — REGNUM Одним из самых опасных последствий новой коронавирусной инфекции является тромбоз, способный привести к летальному исходу даже после острой фазы заболевания. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов РИА Новости.

Сосудистый тромб Hellerhoff

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Хирург объяснил, что в нормальных условиях тромбы выполняют защитную функцию. Они обеспечивают своевременное свёртывание крови, что позволяет останавливать кровотечение из ран. Формирование тромбов происходит благодаря сложным механизмам, в которых задействованы белки и клетки крове.

«В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки», — подчеркнул Талов.

Врач добавил, что признаками венозного тромбоза являются резкий отёк конечности, распирающая боль и изменение цвета тела. Также тромбы могут формироваться в артериях. Такое тромбообразование более характерно для пациентов с атеросклерозом, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

«К сожалению, сосуды — это не единственные варианты тромбоза. В случае развития тромба в коронарных артериях происходит инфаркт. В случае поражения сонных артерий — инсульт», —отметил хирург.

Он подчеркнул, что тромбозы более характерных при тяжёлых и среднетяжёлых вариантах течения коронавируса. При этом риск тромбообразования на протяжении некоторого времени сохраняется и после перенесённой инфекции.