Лесосибирск, Красноярский край, 13 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде под Лесосибирском возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Главное управление МВД по Красноярскому краю Авария на железнодорожном переезде в Красноярском крае

По решению руководства ведомства, дело передано в спецотдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ краевой полиции.

Авария произошла вечером 12 ноября на регулируемом железнодорожном переезде в промзоне под Лесосибирском. Тепловоз врезался в грузопассажирский автомобиль ГАЗ, в результате чего погибли пять человек, пострадали ещё двое. Уголовное дело возбуждено за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

«В рамках расследования следователями краевой полиции назначено проведение автодорожной и судебно-медицинской экспертиз. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», — добавили в ведомстве.