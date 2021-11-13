Москва, , 09:55 — REGNUM Российские дипломаты, работающие в странах Евросоюза, сталкиваются с ограничением права на свободу передвижения из-за дискриминации по вакцинному признаку. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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Не только в США российские дипломаты периодически сталкиваются с дискриминацией по вакцинному признаку. Их вакцинация «Спутником V» не признаётся в странах ЕС при выдаче QR-кодов.

«В той же Франции, когда ограничивается доступ в госучреждения, ограничиваются передвижения на общественном транспорте, поездах и так далее… Когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран, США, привитым своими национальными вакцинами, мы на такие шаги шли и такие QR-коды выдавали», — цитирует Григория Лукьянцева РИА «Новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент России Владимир Путин на саммите АТЭС заявил, что в настоящее время борьба с коронавирусом осложняется неготовность стран мира к взаимному признания вакцин. Глава государства высказал уверенность в том, что чем быстрее произойдёт взаимное признание вакцин, «тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность».

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