Кызыл, , 09:53 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 14 772, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Из 67 заболевших мужчин — 29, женщин — 38. По возрасту: детей до 17 лет — 20, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 10», — отметили в минздраве.

По данным на 13 ноября, в ковидных стационарах региона лечатся 471 пациент, в том числе 50 детей и 16 беременных женщин. 42 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 325 носителей коронавируса.