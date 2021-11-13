Новосибирск, 13 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Первомайском районе Новосибирска сегодня утром, 13 ноября, 45-летний водитель на автомобиле Lexus сбил пешеходные ограждения рядом с домом, а затем въехал на тротуар рядом с остановкой. Погибла пожилая женщина. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

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Также пострадали ещё два пешехода, стоявшие на остановке общественного транспорта. Они госпитализированы с различными травмами.

По словам инспектора, у водителя установили алкогольное опьянение. О его состоянии пока ничего не известно. Машину от удара перевернуло.