Москва, , 09:49 — REGNUM Деньги в Фонде национального благосостояния опять будут лежать мертвым грузом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они (правительство РФ — ред.) хотят сделать так, чтобы деньги из Фонда национального благосостояния можно было брать, только если там больше 15 трлн рублей. Вдумайтесь! На индексацию пенсий работающим нужно 300 млрд в год, на лечение тяжелобольных детей — примерно столько же, на строительство социального жилья… Нет! Будут лежать мёртвым грузом», — возмущен Миронов.

В качестве аргумента правительство приводит опасения, что цена на нефть, от которой зависят доходы бюджета, упадёт из-за мер по выполнению Парижского соглашения.

«Так зачем же вы его подписывали? Эту филькину грамоту! Это просто профанация, сказки, чушь и шарлатанство. Сами себе ярмо на шею надели, а теперь принимают такие решения. Пустите средства ФНБ в экономику, дайте людям хоть немного вздохнуть!» — призвал парламентарий.

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