Москва, 13 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Деньги в Фонде национального благосостояния опять будут лежать мертвым грузом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Они (правительство РФ — ред.) хотят сделать так, чтобы деньги из Фонда национального благосостояния можно было брать, только если там больше 15 трлн рублей. Вдумайтесь! На индексацию пенсий работающим нужно 300 млрд в год, на лечение тяжелобольных детей — примерно столько же, на строительство социального жилья… Нет! Будут лежать мёртвым грузом», — возмущен Миронов.

В качестве аргумента правительство приводит опасения, что цена на нефть, от которой зависят доходы бюджета, упадёт из-за мер по выполнению Парижского соглашения.

«Так зачем же вы его подписывали? Эту филькину грамоту! Это просто профанация, сказки, чушь и шарлатанство. Сами себе ярмо на шею надели, а теперь принимают такие решения. Пустите средства ФНБ в экономику, дайте людям хоть немного вздохнуть!» — призвал парламентарий.