13 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили ответ премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили украинскому президенту Владимиру Зеленскому на требование последнего «рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили».

Мирослава Романенко, , 13:28 — REGNUM Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Владимир Зеленский потребовал рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили сказал, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии», — сообщили 12 ноября в пресс-службе грузинского правительства.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Страна.UA» и канала 112.ua. Многие отметили, что, по их мнению, президент Украины был культурно «послан» главой грузинского правительства. Иные также указали на то, что в Грузии хватает своих врачей.

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

«Зеленского посылают все, ему осталось самого себя послать», — отреагировала Anna K.

«В стране хаос… А этот псевдопрезидент печётся о Саакашвили… Полный треш», — добавил Егор Б.

«Главное — культурно и вежливо», — отметил Виталий С.

«Какое-то нехорошее чувство, впечатление, что в мировой политике начался флешмоб — пошли Зеленского. Было бы смешно, если бы не было б так грустно. Ведь отношение мировых лидеров к президенту государства практически показывает отношение и к самому государству, которое данный объект на должности президента представляет», — добавил Борис К.

«А наш Зе все думает, что он и впрямь Наполеон. Вошел крепко в роль», — пишет Татьяна С.

«Владимир Александрович, нельзя никуда отправлять квалифицированных врачей, они могут там остаться…» — написал Vovan N.

«В этой ситуации он не его послал… он всех нас послал…» — считает Елена С.

«Вова, чего ты так напрягаешься? Хозяева приказали? У Михо, как у всех вас, явно не одно гражданство! Пусть другие подсуетятся!» — отреагировала Галя Г.

«Забота о ближнем, а о своих гражданах?» — поинтересовался Петр Г.

«В Украине в больницах врачей не хватает. Нечего их в Грузию катать и симулянта осматривать», — добавила Светлана Г.

«Пусть смотрит внимательно, его (Зеленского. — М. Р.) рано или поздно ждет та же участь. Сдадут его партнеры, как только он свое отработает», — считает Галина С.

Владимир Зеленский

«Конечно, я дико извиняюсь, но не пошёл бы… этот Саакашвили. Если он на родине своей (где он был президентом), так пусть его и судят. Это был его выбор, он прекрасно понимал, куда едет и что его там ждёт. Так что не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь, сами разберутся», — считает Вадим М.

«А грузины показали ему жест [депутата Рады Гео] Лероса!» — смеется Андрей М., напоминая о недавнем инциденте в Раде, в ходе которого депутат Рады Гео Лерос с трибуны украинского парламента продемонстрировал Зеленскому, находящемуся также в зале Верховной рады, неприличный жест — средний палец.

«А что не так? Нам же рассказывали с телячьим восторгом, как Саакашвили реформировал в Грузии полицию, медицину, тюрьмы. Ну пусть теперь наслаждается плодами своих реформ. Не мешайте ему, пожалуйста!» — призвал Александр К.

«Ещё с Грузией осталось разо*раться. И из-за кого?» — добавил Роман Н.

«Голодающего» и «больного» Миху четыре здоровых мужика еле перли, да, задал трёпку конвою умирающий Мишико!» — иронизирует Маргарита П.

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