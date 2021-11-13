Лесосибирск, Красноярский край, 13 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Лесосибирске Красноярского края правоохранители выясняют обстоятельства смертельно аварии на железнодорожном переезде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, трагедия произошла 12 ноября в 20.30 вечера.

Главное управление МВД по Красноярскому краю Авария на железнодорожном переезде в Красноярском крае

По предварительным данным, на регулируемом переезде водитель грузопассажирской «ГАЗели», в котором находились семь человек, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с тепловозом. В результате погибли пять человек, находившихся в машине, двое пострадали.

«Переезд находится в нежилой промышленной зоне, регулируемый светофорным объектом», — добавили в управлении.

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