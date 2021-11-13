Киев, , 09:45 — REGNUM Вандализм и запугивание деятелей культуры привели к откату Украины к Средневековью, тогда как Россия поддерживает и развивает своё культурное наследие. Об этом сообщила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко в эфире YouTube-канала PolitWera.

Памятник Ватутину в Киеве Oleg Krivolapov

Тема вандализма возникла, когда актриса рассказала о своём участии в защите памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину в Киеве. Также она объяснила немногочисленность подобных акций.

«Все мы знаем, что у нас в Киеве убили подло Бузину Олеся, что убили, тоже подло, в дверях собственной квартиры, Олега Калашникова. Мы знаем очень много людей погибших и отдавших свою жизнь незаметно, потому что система работает сегодня против людей», — рассказала Титаренко.

Она добавила, что украинские писатели признают богатство российской культуры. При этом вандалы на Украине сжигают книги классиков русской литературы.

«Проблема в том, что здесь они не понимают, сжигают эти книги — мусорные баки забиты этими книгами. А весь мир их читает, весь мир поклоняется им. Поэтому Россия будет долго жить, благодаря русскому наследию, тому, что она это поддерживает и развивает… Мы отброшены уже не просто в Средневековье, мы живём уже в аду. В полном смысле этого слова», — подчеркнула актриса

Любовь Титаренко ранее была актрисой Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки. С 1991 года она руководит Киевским драматическим театром «Браво».