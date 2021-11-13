Москва, , 09:40 — REGNUM Введение QR-кодов на транспорте противоречит конституционным правам граждан, считает лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Мы не поддерживаем предложение правительства о введении QR-кодов на транспорте. Это противоречит конституционным правам граждан, которые гарантируют свободу передвижения», — отметил Миронов в Facebook.

В неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медотводом — им каждый раз придётся сдавать платные ПЦР-тесты, ведь бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодня практически недоступно, привел он аргумент.

Более эффективной и правильной мерой в борьбе с пандемией было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах, уверен парламентарий.

«Вакцина не исключает риск заражения и распространения вируса. А переполненные поезда и самолёты усугубляют эти риски. Современные тест-системы позволяют получить результат за три минуты. И не надо никого ущемлять в правах и делить на белых и чёрных», — призвал Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о QR-кодах на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах правительство РФ внесло в Госдуму.

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