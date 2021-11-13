Кожевниковский район, Томская область, , 09:27 — REGNUM В Томской области правоохранители задержали пенсионерку по подозрению в убийстве сына. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 45-летнего мужчины было найдено в доме в селе Малиновка Кожевниковского района.

Убийство в Томской области Следственное управление СКР по Томской области

По версии следствия, в ночь на 6 ноября, 68-летняя сельчанка из личных неприязненных отношений нанесла множество ударов лежащему на кровати сыну. Отмечается, что в этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате потерпевший скончался на месте.

К настоящему времени подозреваемую поместили в Томскую психбольницу для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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