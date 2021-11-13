Иркутск, , 09:26 — REGNUM Крупнейший вуз Приангарья — Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИрНИТУ) с 29 ноября запускает систему входа по QR-кодам. Об этом 13 октября сообщает телеграм-канал «Ангара».

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кроме того, доступ в вуз также будет возможен при наличии так называемого медотвода, свидетельствующего о противопоказаниях к вакцинации. До 25 ноября от политеховской общественности требуется разместить информацию о вакцинации в своих личных кабинетах.

Пропуск сотрудникам и студентам, не разместивших информацию в личных кабинетах, будет отключен.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 12 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5831 человека, причём 28 из них добавили в сводку минувшие сутки. Порядка 100 иркутян вышли на митинг против введения QR-кодов.

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