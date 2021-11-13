Москва, , 09:25 — REGNUM Законопроекты о введении в России QR-кодов вряд ли будут эффективны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, считает депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ).

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«Пока власть не предъявляет внятной и общественно одобряемой стратегии борьбы с пандемией, новые явно антиконституционные меры вряд ли будут эффективны. Хотелось бы ошибиться, но пока шараханья властей в антиковидной политике и жесткая принудиловка с невиданным ограничением прав и свобода гражданина не внушают оптимизма в эффективности этих решений. Да, общество «загонят в стойло», чтобы не брыкалось и не мешало экспериментаторам от власти. Но решит ли все это проблему преодоления пандемии?» — рассуждает Обухов в Facebook.

Он обратил внимание на то, что многие эксперты отмечают в правительственных законопроектах «грубейшее попрание прав и свобод гражданина, отказ от социальных обязательств и гарантий, закрепленных в законах».

«Но правительство в своих «санитарных законопроектах» пошло еще дальше. Налицо «санитарный переворот» в законодательстве. А это прямой путь к «санитарной деспотии» и «электронному концлагерю», — возмущен коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 1 февраля по 1 июня 2022 года на федеральном уровне будут действовать QR-коды. По коду можно будет попасть в магазины, точки общественного питания, в поезда, на самолеты. Согласно документам, решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила QR-код с паспортом гражданина РФ.

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