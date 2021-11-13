Москва, 13 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Молодежная сборная России по футболу разгромила команду Словакии в квалификации чемпионата Европы. Встреча в подмосковных Химках завершилась со счётом 3:0.

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На матче пятого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором участвуют игроки не старше 21 года, присутствовали 296 зрителей.

Голы забили Даниил Хлусевич (34-я минута матча), Гамид Агаларов (45-я минута) и Тимур Сулейманов (82-я минута).

Отмечается, что сборные России и Словакии выступают в группе с командами Испании, Северной Ирландии, Литвы и Мальты. Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после пяти матчей. Нашу команду, при одинаковом количестве очков, опережают испанцы по дополнительным показателям.

Следующий матч российская «молодёжка» проведёт дома против испанцев 16 ноября.