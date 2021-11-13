Париж, , 09:16 — REGNUM Визит вице-президента США Камалы Харрис в Париж указывает на намерение американских властей продолжать сотрудничество с Францией и другими партнерами Вашингтона. Об этом она заявила 12 ноября на пресс-конференции.

Камала Харрис Gage Skidmore

Харрис напомнила, что в ходе своей поездки успела провести «множество переговоров с иностранными лидерами». Кроме того, вице-президент выразила мнение, что мир «находится в начале новой эры», в которой особую роль играют пандемия и изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Камала Харрис провела встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Участники переговоров достигли договоренностей о расширении сотрудничества США и Франции в космосе и сфере кибербезопасности.

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