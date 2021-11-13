Москва, 13 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 13 ноября поднимется до +5 °С, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Столицу ожидает облачная погода, местами небольшие осадки. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 14 ноября температура воздуха опустится до — 1 °C, днём воздух прогреется до +3 °С. Прогнозируется сохранение облачности, небольшие осадки. По области местами ожидается гололедица.

Прояснение в облачном покрове ожидается 15 ноября. При этом днём температура воздуха может опуститься до — 5 °C.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что временный снежный покров в Московской области может начать формироваться 14−15 ноября. Постоянный снежный покров в Москве, как правило, формируется к концу ноября.