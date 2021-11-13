Иркутск, 13 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 13 ноября, состоялся митинг недовольных введением системы QR-кодов в регионе. Как сообщает телеграм-канал «Иркутск№1», порядка сотни горожан собралисьу «Вечного огня».

Цитата из видео Жители Иркутска просят убрать QR-коды

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«Мы — за право выбора», — скандировали они. Также иркутские предприниматели записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, где попросили убрать QR-коды.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 12 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5831 человека, причём 28 из них добавили в сводку минувшие сутки.QR-коды и проверку их наличия Иркутская область ввела с 8 ноября.

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